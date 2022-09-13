В России более 44 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 44 тысяч случаев, что почти на 2,5 тысячи случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 663 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 152,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 субъектах РФ, снижение - в шести регионах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 1 848 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 488 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 443. Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 101 человек, накануне сообщалось о 81 умершем.

"Выздоровели за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 157 143 случаев заражения коронавирусом, 385 530 умерших и 19 144 853 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Петербурге и Подмосковье пройден.