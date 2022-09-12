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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 46,5 тыс. случаев, что на 6,3 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончался 81 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 46 488 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 848 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 52 829 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 6 341. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 81 человек, накануне сообщалось о 86 умерших.

"Выздоровели за сутки 35 660 человек, или на 4,4% меньше в сравнении с 11 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 113 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 429 умерших и 19 096 666 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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