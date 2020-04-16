Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

В Молдавии отменили гей-парад

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением представители сексуальных меньшинств Молдавии отменили запланированный на июнь марш. Об этом сообщил в четверг на своем сайте Центр информации ГЕНДЕРДОК-Молдова, активно продвигающий в Молдове права ЛГБТ.

"В связи с распространением коронавируса, в этом году марш сексуальных меньшинств не состоится", - говорится в сообщении. При этом другие мероприятия, запланированные на фестивале "Молдова-Прайд-2020", будут проходить в режиме онлайн.

"Мы долго откладывали это решение, до последнего надеясь, что запланированный марш состоится. Реальность этого периода, однако, такова, что решение об отмене является верным в текущих условиях", - заявили организаторы. Они призвали "дорогих друзей и подруг проявить в эти трудные для всех времена солидарность, помогая и поддерживая наиболее уязвимых".

Все последние годы марши сексменьшинств в Молдавии проходили под усиленной защитой полиции, так как сторонники традиционной семьи и брака, а также представители церкви неоднократно препятствовали этим мероприятиям. Также, в прежние годы имели место столкновения, в связи с чем марши прерывались через несколько сот метров после старта. Только в прошлом году марш прошел по всему запланированному маршруту, так как полиция на всей протяженности установила кордона и взяла под свою защиту несколько сот участников мероприятия.

Молдавия коронавирус

Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

Перебежчик из КНДР впервые стал депутатом южнокорейского парламента

Трамп задумался о возможности платить нефтяникам за отказ от добычи

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');