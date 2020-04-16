В Молдавии отменили гей-парад

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением представители сексуальных меньшинств Молдавии отменили запланированный на июнь марш. Об этом сообщил в четверг на своем сайте Центр информации ГЕНДЕРДОК-Молдова, активно продвигающий в Молдове права ЛГБТ.

"В связи с распространением коронавируса, в этом году марш сексуальных меньшинств не состоится", - говорится в сообщении. При этом другие мероприятия, запланированные на фестивале "Молдова-Прайд-2020", будут проходить в режиме онлайн.

"Мы долго откладывали это решение, до последнего надеясь, что запланированный марш состоится. Реальность этого периода, однако, такова, что решение об отмене является верным в текущих условиях", - заявили организаторы. Они призвали "дорогих друзей и подруг проявить в эти трудные для всех времена солидарность, помогая и поддерживая наиболее уязвимых".

Все последние годы марши сексменьшинств в Молдавии проходили под усиленной защитой полиции, так как сторонники традиционной семьи и брака, а также представители церкви неоднократно препятствовали этим мероприятиям. Также, в прежние годы имели место столкновения, в связи с чем марши прерывались через несколько сот метров после старта. Только в прошлом году марш прошел по всему запланированному маршруту, так как полиция на всей протяженности установила кордона и взяла под свою защиту несколько сот участников мероприятия.