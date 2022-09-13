В Киргизии задержан бывший внешний управляющий Кумтора

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии задержаны бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани", разработчика золоторудного месторождения Кумтор (одно из крупнейших в Центральной Азии) Тенгиз Болтурук, директор управления финансов компании Рыспек Токтогулов и специалист по снабжению, сообщила Генпрокуратура страны.

Они проходят по трем уголовным делам о коррупции, которые надзорное ведомство возбудило после проверки деятельности компании. Проверка выявила коррупционную схему с участием должностных лиц компании, Генпрокуратура предварительно оценила ущерб, нанесенный государству, примерно в 1 млрд сомов (примерно $12 млн).

В августе стало известно, что Болтурук и Токтогулов уволены после того, как выяснилось, что горюче-смазочные материалы, продукты питания и запчасти для рудника закупались по ценам выше рыночных.

Болтурук руководил рудником с мая 2021 года. Тогда на руднике было введено внешнее управление. Позже было создано ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников"" (госдоля 100%) для управления горнорудными компаниями страны. В феврале этого года Болтурук был назначен главой этого холдинга. В свою очередь "Наследие великих кочевников" стало внешним управляющим Кумтора.

После увольнения Болтурука премьер-министр Акылбек Жапаров 25 августа подписал распоряжение о прекращении внешнего управления на Кумторе.

Кумтор был одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Рудником владела канадская Centerra Gold Inc., управлявшая им через дочернюю "Кумтор Голд Компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством страны.

После перевода рудника под внешнее управление Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с Киргизией Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала исковые требования.