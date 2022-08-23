Топ-менеджеров киргизского рудника Кумтор уволили за нарушения при закупках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии за финансовые нарушения при закупках сняты с должностей управляющий золоторудным месторождением Кумтор Тенгиз Болтурук и финансовый директор Рыспек Токтогулов, сообщила пресс-служба правительства страны.

По данным чиновников, горюче-смазочные материалы, продукты питания и запчасти для рудника закупались по ценам выше рыночных. Поэтому там сменили двух топ-менеджеров. Болтурук руководил рудником с мая 2021 года.

Генпрокуратура Киргизии в порядке общего контроля начала проверку закупок Кумтора с привлечением сотрудников Государственного комитета национальной безопасности республики, МВД и Счетной палаты.

По информации правительства, на руднике нет проблем с добычей золота.

29 июля завершился процесс перехода золоторудного месторождения Кумтор в собственность Киргизии. С 2009 года рудником владела канадская Centerra Gold Inc. и управляла им через дочернее ЗАО "Кумтор Голд Компании" в соответствии с соглашением с правительством Киргизии.

В мае 2021 года власти Киргизии предъявили Centerra Gold финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на Кумторе внешнее управление, тогда Болтурук стал временным внешним управляющим. В ноябре 2021 года правительство Киргизии заявило, что рудник Кумтор больше не принадлежит Centerra Gold. В апреле 2022 года Киргизия и канадская Centerra Gold подписали мировое соглашение о судьбе месторождения, Киргизия вернула себе Кумтор и право собственности на золото, произведенное на руднике с 15 мая 2021 года.