Экс-руководитель "Кумтор Голд Компани" объявлен в розыск в Киргизии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший исполнительный директор ЗАО "Кумтор Голд Компани" Канат Курманов объявлен в розыск по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, сообщает в четверг Генеральная прокуратура Киргизии.

"В рамках возбужденных уголовных дел по факту коррупционных преступлений в ЗАО "Кумтор Голд Компани" бывшему исполнительному директору Канату Курманову предъявлено обвинение по статье 246 ("Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Курманову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск. Следствие по уголовному делу продолжается.

Генпрокуратура Киргизии по результатам проверки деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани" возбудила три уголовных дела по факту нарушения ограничений для органов управления. В результате коррупционной схемы должностных лиц, согласно предварительному расчету, государству причинен ущерб в размере около 1 млрд сомов ($12 млн).

Внешнее управление на руднике было введено 17 мая 2021 года. 23 августа 2022 года кабинет министров Киргизии сообщил, что после аудита деятельности рудника стало известно о финансовых нарушениях.

Кумтор являлся одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Рудником владела канадская компания Centerra Gold Inc., управлявшая им через дочернюю "Кумтор Голд Компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством страны.

В мае 2021 года Киргизия перевела рудник под свой контроль, мотивируя это экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с Киргизией Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала свои исковые требования.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.