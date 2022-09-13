Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:31

Макрон призвал Алиева прекратить военные действия и продолжить переговоры

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его вернуться к соблюдению режима прекращения огня после военных столкновений с Арменией, сообщил Елисейский дворец.

"Он (Макрон) сообщил президенту Алиеву о неотложности положить конец военным действиям и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Он настаивал на необходимости продолжать и интенсифицировать переговорные усилия между Арменией и Азербайджаном и напомнил о его готовности внести в это вклад совместно со всеми партнерами, в частности с Европейским союзом", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

В документе отмечается, что Макрон заявил о сильном беспокойстве в связи с военными действиями на границе двух стран, в том числе из-за бомбардировок армянских населенных пунктов.

В ночь с понедельника на вторник у Макрона состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент республики призывал к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении, указывают в канцелярии главы государства.

Также во вторник состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и французским министром иностранных дел Катрин Колонной. Из сообщения азербайджанского МИД следует, что стороны обсуждали текущую ситуацию на Южном Кавказе и эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

"Байрамов заявил Колонне, что Армения в постконфликтный период не выполняет свои обязательства, предпринимает военные и политические провокации, что противоречит трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, Армении и РФ. В результате очередной такой провокации со стороны Армении 12-13 сентября погибло большое число азербайджанских военных (50 человек - ИФ)", - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также заявил, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, речь идет о Карабахском регионе.

Колонна, в свою очередь, выразила беспокойство напряженностью на Южном Кавказе, отметила важность продолжения политики нормализации отношений Азербайджана и Армении и призвала решать все проблемы политико-дипломатическим путем.

Ранее в Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения в глубь территории Армении. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Франция Армения Азербайджан Эммануэль Макрон Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

Гроб с телом Елизаветы II доставили из Эдинбурга в Лондон

Гроб с телом Елизаветы II доставили из Эдинбурга в Лондон

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 своих военных в боях на границе

Военная операция на Украине

Берлин сообщил о полуторачасовом разговоре Путина и Шольца об Украине

Берлин сообщил о полуторачасовом разговоре Путина и Шольца об Украине

Военные РФ за сутки не зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня

Китай вывел на орбиту пятый спутник связи ChinaSat-1E

Иран с 2023 года будет участвовать в саммите ШОС как полноправный член организации

Иран с 2023 года будет участвовать в саммите ШОС как полноправный член организации

Путин в Самарканде выступит на саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });