Макрон призвал Алиева прекратить военные действия и продолжить переговоры

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его вернуться к соблюдению режима прекращения огня после военных столкновений с Арменией, сообщил Елисейский дворец.

"Он (Макрон) сообщил президенту Алиеву о неотложности положить конец военным действиям и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Он настаивал на необходимости продолжать и интенсифицировать переговорные усилия между Арменией и Азербайджаном и напомнил о его готовности внести в это вклад совместно со всеми партнерами, в частности с Европейским союзом", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

В документе отмечается, что Макрон заявил о сильном беспокойстве в связи с военными действиями на границе двух стран, в том числе из-за бомбардировок армянских населенных пунктов.

В ночь с понедельника на вторник у Макрона состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент республики призывал к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении, указывают в канцелярии главы государства.

Также во вторник состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и французским министром иностранных дел Катрин Колонной. Из сообщения азербайджанского МИД следует, что стороны обсуждали текущую ситуацию на Южном Кавказе и эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

"Байрамов заявил Колонне, что Армения в постконфликтный период не выполняет свои обязательства, предпринимает военные и политические провокации, что противоречит трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, Армении и РФ. В результате очередной такой провокации со стороны Армении 12-13 сентября погибло большое число азербайджанских военных (50 человек - ИФ)", - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также заявил, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, речь идет о Карабахском регионе.

Колонна, в свою очередь, выразила беспокойство напряженностью на Южном Кавказе, отметила важность продолжения политики нормализации отношений Азербайджана и Армении и призвала решать все проблемы политико-дипломатическим путем.

Ранее в Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения в глубь территории Армении. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.