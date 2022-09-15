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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Литва предложила России самой найти способ оплаты транзита грузов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - России нужно самой найти возможность оплаты ж/д транзита своих грузов через Литву, в том числе в Калининградскую область, без расчетов грузовой оператор "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) - LTG Cargo не будет их перевозить, сообщила LTG.

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"LTG и литовские ведомства обеспечили возможность реализации соглашений ЕС о перевозках между Российской Федерацией и Калининградской областью. Между тем на клиентов ложится ответственность за организацию подходящего способа оплаты услуг. Без этих расчетов транзит будет невозможен", - предупредила железнодорожная компания. Такое же сообщение LTG направила ОАО "РЖД".

Литовские банки ранее заявляли, что не обрабатывают платежи за транзит подсанкционных российских или белорусских товаров. Однако в банках Luminor и Siauliu bankas допускают, что могут быть исключения.

По данным BNS, с сентября банки не обрабатывали никаких переводов для грузового оператора "Литовских железных дорог" - LTG Cargo.

В начале сентября "Литовские железные дороги" сообщили, что получили авансы на 2,5 млн евро за перевозку разрешенных транзитных грузов в Калининградскую область и обратно, то есть примерно на три недели работы. В компании объяснили, что дальнейшая перевозка грузов будет зависеть от того, найдут ли клиенты решения по платежам и согласятся ли на это банки.

По данным LTG на 15 сентября, остаток авансов составил около 1,5 млн евро.

LTG Cargo уже некоторое время оказывает услуги по перевозке грузов российским и белорусским клиентам только после получения оплаты.

LTG возобновила транзит подсанкционных грузов 22 июля, после того как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов. В этом году это количество рассчитано на основе среднего объема грузов, перевезенных по этому направлению в 2019-2021 годах.

LTG Cargo LTG РЖД Литва Калиниградская область Siauliu Luminor
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