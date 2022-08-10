Литва заявила, что не сможет открыть счет в казначействе для оплаты транзита в Калининград

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Литовское законодательство не содержит норм, позволяющих открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита в Калининградскую область и из нее, сообщили агентству BNS в среду в Минфине Литвы.

"Закон о государственной казне такой возможности не предусматривает", - говорится в комментарии ведомства на инициативу губернатора Калининградской области Антона Алиханова, озвученную им накануне.

Открытие такого счета, по мнению главы региона, решило бы проблему с оплатой грузового транзита.

"Если они (Литва - ИФ) не могут заставить работать литовские банки с нами, ну пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет в казначействе Литвы. Пусть РЖД откроют такой счет, и мы будем оплачивать в их казначейскую систему платежи в отношении "Литовских железных дорог", - сказал Алиханов.

В "Литовских железных дорогах" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) агентству BNS заявили, что по состоянию на 10 августа Россия уже израсходовала лимит на транзит некоторых подпавших под санкции ЕС товаров через Литву в Калининградскую область и обратно, поэтому LTG их больше не перевозит.

В соответствии с пояснениями Еврокомиссии, объем транзитных грузов в этом году должен рассчитываться исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019-2021 годах.

"В настоящее время достигнуты средние значения по некоторым товарным кодам – железу и стали, изделиям из древесины, удобрениям, этиленгликолю, а также по некоторым другим товарам", - сообщили BNS в LTG.

По данным ж/д компании, в перечень подсанкционных товаров, которые разрешено перевозить для нужд эксклава, входит несколько сотен кодов, а их количество оценивается индивидуально при поступлении заявок.

По информации LTG, средний годовой объем всех таких товаров достигает 3,1 млн тонн: угля - 1,07 млн тонн, черных металлов - 590 тыс. тонн, древесины и изделий из нее - 60 тыс. тонн, цемента - 260 тыс. тонн, продуктов пищевой промышленности, кормов, напитков, табака - 60 тыс. тонн, нефти и продуктов ее переработки - 980 тыс. тонн, остальных товаров - 80 тыс. тонн.

В последнее время вопрос с транзитом через Литву грузов в направлении Калининградской области вновь обострился. Литовский Siauliu bankas объявил, что в связи с расширением санкций против РФ и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал это новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении", поскольку Вильнюс замкнул все платежи в адрес "Литовских железных дорог" за перевозку грузов на единственный банк - Siauliu bankas. Позже Служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

При этом МИД Литвы утверждает, что России следует самой найти способ для расчетов. "Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться и заплатит", - отмечал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Россия со своей стороны будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, заявил на текущей неделе посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.

РФ в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров – примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.