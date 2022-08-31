Литва разрешила LTG принимать оплату за транзит пассажиров в Калининград

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Все литовские банки с 1 сентября отказались обслуживать платежи в адрес российских и белорусских компаний, поэтому Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказала "Литовским железным дорогам" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) в выдаче общего разрешения на прием платежей за транзит подсанкционных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ.

В этой связи служба будет оценивать каждый запрос отдельно, сообщили агентству BNS в ведомстве.

"Платежи с хозяйствующими субъектами двух разных стран, на которые распространяются ограничительные меры, создают дополнительные риски из-за возможного неправомерного применения международных санкций", - говорится в комментарии службы.

При этом СРФП предоставила общее разрешение на оплату пассажирского транзита между Калининградской областью и остальными регионами РФ до отдельного распоряжения.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сообщил BNS, что компания прокомментирует ситуацию с расчетами позднее в среду. По его словам, сейчас все зависит от банков - будут ли они обслуживать платежи.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что практически все компании, которые занимаются поставками в регион, нашли способы оплаты грузового транзита с 1 сентября. Пассажирские перевозки по железной дороге в Калининградскую область из других регионов РФ не прекратятся, несмотря на решение литовского Siauliu bankas с сентября прекратить принимать платежи из России, подчеркнул глава региона.

Siauliu bankas ранее объявил, что в связи с расширением санкций против РФ и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Эти планы Siauliu bankas привели к новому обострению ситуации с калининградским транзитом. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал это новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении", поскольку Вильнюс замкнул все платежи в адрес "Литовских железных дорог" за перевозки на единственный банк – Siauliu bankas.

Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков.

Россия будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.

РФ в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров - примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита.

Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.