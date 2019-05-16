Поиск

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки специальное подразделение СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) "Терек" и пятерых граждан РФ.

В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов.

Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева, а также Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

Коссиев в январе был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Он приговорен к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его бывший заместитель Анатолий Луист получил три года колонии общего режима.

Бывший заместитель командира батальона "Север" Геремеев фигурировал в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Адвокат дочери политика Жанны Вадим Прохоров неоднократно заявлял, что он мог быть реальным организатором преступления.

США приняли так называемый закон Магнитского в 2012 году. Документом были введены индивидуальные санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО.

США

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Джефф Кунс снова стал самым дорогим из ныне живущих художников

В США школу закрыли на каникулы из-за обогащенного урана на ее территории

Мировые бренды стали отказываться от кашемира из-за вреда для окружающей среды

Мэр Нью-Йорка включился в президентскую гонку 2020 года в США

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Лидер "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры

Филиппины отозвали посла и консулов в Канаде из-за мусора

Что случилось этой ночью: четверг, 16 мая

Коломойский вернулся на Украину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');