США ввели санкции против специального отряда чеченского СОБРа

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки специальное подразделение СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) "Терек" и пятерых граждан РФ.

В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов.

Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева, а также Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

Коссиев в январе был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Он приговорен к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его бывший заместитель Анатолий Луист получил три года колонии общего режима.

Бывший заместитель командира батальона "Север" Геремеев фигурировал в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Адвокат дочери политика Жанны Вадим Прохоров неоднократно заявлял, что он мог быть реальным организатором преступления.

США приняли так называемый закон Магнитского в 2012 году. Документом были введены индивидуальные санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО.