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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Херсонские власти сообщили о ракетном ударе по центру города

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В администрации Херсонской области заявили, что украинские военные выпустили днем в воскресенье пять ракет по центру Херсона.

"Было зафиксировано пять взрывов, из которых четыре - это работа ПВО города. Целью атаки, предположительно, стал центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия", который находится в парке "Юбилейный". К счастью, ракета в цель не попала", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что ракета упала непосредственно на территории парка, но "по счастливой случайности никто не пострадал". "Незначительные повреждения получили ближайшие здания", - добавили в администрации.

16 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации в центре Херсона. На месте погибли три человека - водитель и двое случайных прохожих. Еще одна женщина от полученных травм позже скончалась в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Никто из членов правительства не пострадал.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсон Херсонская область
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