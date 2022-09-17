Число жертв удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших в результате украинского ракетного удара по зданию администрации в центре Херсона скончалась в больнице, сообщили в министерстве здравоохранения области в субботу.

"Врачи сделали все возможное: прооперировали женщину и оказали ей необходимое лечение. Но, к несчастью, сегодня утром потерпевшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью", - сообщается в телеграм-канале Минздрава.

Уточняется, что женщина получила травмы, когда проходила по улице неподалеку от здания администрации, по которому был нанесен ракетный удар.

Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.

Здание администрации Херсонской области подверглось в пятницу ракетному обстрелу из американской РСЗО HIMARS во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов. Среди членов правительства жертв нет.