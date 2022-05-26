В Молдавии снова лишили неприкосновенности депутата, сбежавшего в Израиль

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии проголосовал за снятие неприкосновенности с беглого депутата Илана Шора, обвиняемого в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за принятие решения проголосовали 65 (из 101) депутатов от партии "Действие и солидарность" и от фракции Партии "Шор".

Депутаты от Партии коммунистов не участвовали в голосовании, а депутаты-социалисты бойкотируют заседания парламента в четверг в знак протеста против уголовного преследования почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Молдавии Игоря Додона.

Несколько депутатов от партии "Шор" заявили, что голосуют за лишение иммунитета их лидера, так как "ему нечего скрывать". Они также предложили предоставить возможность Илану Шору выступить в парламенте по скайпу, чтобы дать разъяснения по поводу обвинений в его адрес. Однако парламент отказал в этом, мотивируя тем, что "такая процедура не предусмотрена регламентом парламента".

И.о. генерального прокурора Молдавии Дмитрий Робу запросил снятие неприкосновенности с депутатов партии "Шор" Марины Таубер и Илана Шора. Им вменяется мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.

Председатель партии "Шор" сбежал из Молдавии после смены власти в 2019 году. Шор находится в Израиле, но депутатский мандат так и не сложил. Парламент предыдущего созыва уже лишал Шора депутатской неприкосновенности.