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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Премьер Молдавии опровергла слухи об отставке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не собирается оставлять свой пост, и назвала слухами информацию о возможной отставке правительства.

"Молдавия полна слухов, трудно сохранять решимость, если прислушиваться к этим слухам. Я не прислушиваюсь. Я слышу о своем возможном уходе с того момента, как вступила в должность. Я отвечу словами Марка Твена: слухи о моем уходе сильно преувеличены", - сказала Гаврилица в эфире телеканала TV8.

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"Я не родилась для должности премьер-министра и не занимаю ее только ради должности. Но пока я могу принимать решения, чтобы справляться с кризисом, закладывать фундамент для стабильного роста, закреплять Молдавию в европейском пространстве, в свободном мире - я буду отдавать этому все силы", - заявила Гаврилица.

При этом премьер заявила, что в кабинете произойдут перестановки. "Уже определены направления, на которых необходимо провести замену министров. Есть определенные результаты, но есть и проблемы. Есть направления, в которых можно и нужно двигаться быстрее. До конца сентября мы подведем итоги и пойдем дальше уже с обновленным составом", - сказала Гаврилица.

Накануне об отставке заявила министр окружающей среды Юлианна Кантараджиу. В июне был заменен министр сельского хозяйства и продовольствия.

Гаврилица получила вотум доверия в парламенте 6 августа 2021 года после победы партии "Действие и солидарность" на досрочных выборах в парламент Молдавии.

Молдавия Наталья Гаврилица
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