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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Молдавский министр подала в отставку из-за скандала с дровами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу сообщила, что подала заявление об отставке после скандала вокруг сайта для граждан о закупке дров на зиму.

"Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды", - написала Кантараджиу в соцсети в четверг.

Отставка последовала после вчерашних высказываний министра, вызвавших в стране возмущение.

В среду на заседании правительства премьер Молдавии Наталья Гаврилица подвергла Кантараджиу критике за то, что та не выполнила указание создать до 1 сентября специальный сайт, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму.

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После заседания правительства в разговоре с журналистами министр дала понять, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не было выполнено. "Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?" - сказала Кантарджиу журналистам с улыбкой. Это вызвало возмущение общества. В социальных сетях потребовали немедленной отставки Кантараджиу.

Сообщив в четверг о своей отставке, Кантараджиу отметила, что "это был год работы, реформ и проектов". "Мы вернули министерство окружающей среды, которое было ликвидировано прежними властями", - добавила она, перечислив свои достижения на посту министра.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в июне этого года поручила Кантаражиу в приоритетном порядке заняться вопросом обеспечения населения дровами. "Необходима программа обеспечения дровами, чтобы предотвратить рост цен. Если необходимо - затребовать внешнюю поддержку", - сказала Гаврилица 22 июня на заседании правительства Молдавии.

В начале августа вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что зима будет тяжелой, но пообещал, что в стране будет газ, тепло- и электроэнергия. При этом он заверил, что власти повысят доступ населения к покупке дров и обеспечат приемлемую цену.

Молдавия
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