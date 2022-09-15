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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Блок коммунистов и социалистов Молдавии поставил вопрос о недоверии правительству

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) выдвинул вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Депутат БКС Василий Боля, зачитывая проект Резолюции с трибуны парламента, аргументировал этот шаг тем, что правительство лишилось легитимности и более не обладает народной поддержкой.

"Это правительство намерено принести в жертву основной национальный интерес - благосостояние граждан только для того, чтобы вызвать симпатию у европейских канцелярий. Это недопустимо", - сказал Боля.

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Он отметил, что "Молдавия переживает очень тяжелый период с экономической и социальной точки зрения, страна сталкивается с рисками и угрозами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

"При этом, у правительства нет адекватных решений - с момента учреждения кабинета министров во главе с Натальей Гаврилицей страна живет в состоянии перманентного кризиса - пандемического, энергетического, экономического и социального. А правительство занимается только интересами политического клана, который его утвердил", - заявил социалист.

Коммунисты и социалисты обвиняют кабинет министров в непрофессионализме, обслуживании клановых интересов и провалах по всем направлениям.

"За все годы независимости у нас самое слабое правительство. Оно ведет страну к пропасти. По вине правительства население стремительно беднеет, а оно, вместо помощи гражданам, напротив, увеличивает бремя людей в виде выросших ставок на кредиты. Инфляция и государственный долг тоже растут, а в отсутствие реальных программ помощи тысячи предпринимателей стали банкротами", - отмечается в проекте резолюции о вотуме недоверия.

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ, входит в БКС) еще в конце июля поручил парламентской фракции инициировать отставку правительства.

Согласно законодательству, парламент должен заслушать правительство и рассмотреть проект резолюции в течение двух недель. Для отставки правительства необходимо, чтобы за принятие резолюции проголосовал 51 из 101 депутата. У БКС 32 мандата, в то время как у правящей партии "Действие и солидарность" - 63 мандата.

Молдавия
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