Занятия в учебных заведениях Херсонской области отменили на три дня из-за угрозы обстрелов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство образования Херсонской области приняло решение на три дня отменить занятия в учебных заведениях четырех городов из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" заместитель министра образования области Татьяна Кузьмич.

"На три дня отменены. В связи с обстрелами. Это решение министерства. До 9 утра все учебные заведения получат приказ", - сказала она.

Кузьмич уточнила, что отмена занятий касается всех учреждений образования в Херсоне, Новой Каховке, Голой Пристани и Алешках. Эти города в последнее время чаще всего подвергаются обстрелам со стороны Украины. Школы, вузы и детские сады не будут работать с 19 по 21 сентября включительно.

Днем в воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. По данных военно-гражданской администрации, целью мог быть центр гуманитарной помощи. Четыре выпущенные ракеты были сбиты системой ПВО, одна взорвалась в парке, где обычно много людей. В результате удара никто не пострадал.

16 сентября украинские военные выпустили несколько ракет по зданию военно-гражданской администрации в центре Херсона. На месте погибли три человека - водитель и двое случайных прохожих. Еще одна женщина от полученных травм позже скончалась в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Никто из членов правительства не пострадал.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.