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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

Соответствующий закон депутаты приняли единогласно

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет Луганской народной республики 20 сентября принял закон о референдуме о вхождении региона в состав Российской Федерации на правах субъекта, сообщили "Интерфаксу" в парламенте республики.

Закон был одобрен единогласно.

19 сентября Общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника незамедлительно организовать такой референдум.

Вскоре в тот же день с аналогичным призывом к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину обратилась Общественная палата ДНР.

Общественный совет Херсонской области обратился к военно-гражданской администрации региона с таким же призывом 20 сентября, и власти региона в тот же день объявили, что решение о референдуме принято.

Также 20 сентября общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении региона к России.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о вероятных референдумах: "Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим, вы согласны с этим?" Ответом на его вопрос стали аплодисменты.

Независимость ЛНР и ДНР Россия признала в конце февраля 2022 года. В Херсонской и Запорожской областях речь о подготовке референдумов о самоопределении или о присоединении к России шла летом 2022 года, однако пока эти голосования так и не были организованы.

Хроника 24 февраля – 20 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Вячеслав Володин ДНР Херсонская область Запорожская область
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