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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Полиция посоветовала воздержаться от поездок через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Более 2,3 тыс. автомобилей ожидают своей очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по республике Северная Осетия.

"На сегодняшний день на территории республики наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Северную Осетию и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс - всего порядка 2 300 единиц. (...) Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение через таможенный пункт затруднено. Принято решение увеличить наряды ДПС для круглосуточного безопасного передвижение автомобилей в обоих направлениях.

Северная Осетия
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