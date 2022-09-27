У Кремля нет информации о количестве покинувших Россию мужчин

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают данными о количестве мужчин, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, я не располагаю этой цифрой, - сказал он. - Эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу".

"В целом все происходит - в этой области - в строгом соответствии с законодательством России", - добавил он.

На вопрос о реакции Владимира Путина на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что не надо переживать по поводу уезжающих и что они вернутся, Песков ответил: "Ну, мы не знаем (о реакции - ИФ). Дело в том, что беседа продолжалась один на один - мы не знаем просто реакцию президента. Вы видели то, что было в открытой части. Они общались, и вчера и сегодня продолжают свое общение".

Также в Кремле не знают деталей решения Финляндии установить забор на границе с Россией, сказал пресс-секретарь президента.

Лукашенко 26 сентября, говоря о мобилизации и отъезде россиян из страны, напомнил, что "у России 25 миллионов мобилизационный ресурс", а "убежали - ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч". Он считает, что пусть они "бегут", они вернутся, как раньше вернулось большинство покинувших страну белорусов. При этом президент посоветовал определиться, что делать с отъезжающими: "или пусть едут сюда или пусть кормятся там на вольных хлебах".

Также 26 сентября стало известно, что Пограничная охрана Финляндии предложила огородить часть границы с Россией протяженностью от 130 до 260 км, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны. Работа над проектом заграждения уже ведется.