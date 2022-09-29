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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП, который Минфин ожидал, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" министр финансов Антон Силуанов.

"Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли к концу года увеличиться прогнозная цифра в 0,9% ВВП.

Такая оценка дефицита на текущий год приводилась в материалах к проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы, внесенного 28 сентября в Госдуму. Ожидается, что дефицит в 2023 году вырастет до 2% ВВП, в 2024 году он начнет снижаться - до 1,4% ВВП, и в 2025 году составит 0,7% ВВП.

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