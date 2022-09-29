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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Фондовые индексы Европы упали до многомесячных минимумов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали существенное снижение в четверг на опасениях относительно состояния мировой экономики, усиления геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики рядом крупных мировых ЦБ.

Экономика Германии окажется в рецессии в 2023 году из-за резкого подъема цен на энергоносители, ожидают ведущие исследовательские институты Германии.

Прогноз, подготовленный Мюнхенским институтом экономических исследований (IFO), Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальским институтом экономических исследований в Эссене (RWI) и Институтом экономических исследований в Галле (IWH), предполагает, что ВВП Германии увеличится на 1,4% в 2022 году, снизится на 0,4% в 2023 году и вырастет на 1,9% в 2024 году. Весной они предполагали, что экономика ФРГ поднимется на 2,7% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 1,67% и составил 382,89 пункта, что является самым низким уровнем за последние два года.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 1,8% (до минимума за год), германский DAX - на 1,7%, итальянский FTSE MIB - на 2,4% (до минимума за 22 месяца).

Испанский IBEX 35 снизился восьмую сессию подряд вслед за котировками акций компаний, связанных с туристической отраслью, и банков. В четверг он потерял 1,9% и теперь находится на минимальной отметке за два года, сообщает Trading Economics.

Бумаги Banco Sabadell подешевели на 2,3%, Bankinter - на 0,7%, CaixaBank - на 1,5%, Banco Santander - на 2,3%, Melia Hotels International - на 5,5%.

Снижение французского индекса САС 40 составило 1,5%, он опустился до самого низкого уровня примерно за 20 месяцев. В том числе снизилась рыночная стоимость представителей машиностроительной отрасли: Alstom - на 7,2%, Renault - на 7,1%, Stellantis - на 4,6%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стали акции бельгийского владельца сети продуктовых супермаркетов Etablissementen Franz Colruyt N.V., цена которых рухнула на 23,3%.

Котировки бумаг Next Plc снизились на 12,2%. Британская сеть магазинов одежды в первом финансовом полугодии получила выручку меньше ожиданий и ухудшила годовой прогноз.

Капитализация шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) сократилась за день на 5,9%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды резко снизил чистую прибыль в третьем финансовом квартале (июнь-август) из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России.

Акции авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, подешевели более чем на 5%.

Потребительские цены в Германии в сентябре выросли на 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статистического управления страны. Темпы инфляции резко ускорились по сравнению с 8,8% в августе и снова обновили исторический максимум. Аналитики в среднем ожидали более умеренного ускорения инфляции - до 10%.

Европа Германия Etablissementen Franz Colruyt Next Plc H&M British Airways Iberia
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