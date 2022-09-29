Нидерланды отозвали экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Это не скажется на работе газопровода, считают в проектной компании South Stream Transport

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нидерланды отозвали экспортную лицензию у оператора проекта газопровода "Турецкий поток", однако это не повлияет на работу оператора, заявили в проектной компании South Stream Transport B.V.

На протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта материалов, технологий и услуг в Россию, напомнила компания.

"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. - оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", - говорится в пресс-релизе.

Официальное уведомление об этом турецкой стороне направили органы власти Нидерландов, которые сослались на пункты 1 и 2 статьи 3 Постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Эти пункты запрещают поставку товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

"Введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V. В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает", - объяснила компания.

South Stream Transport B.V. имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию ЕС 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а), поскольку газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы, уверены в компании.

Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод, который проходит из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.