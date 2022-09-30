Сенатор Джабаров исключает возможность принятия Украины в НАТО

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, альянс на это не пойдет, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это, конечно, блеф, это из области фантастики. По уставу НАТО, не принимается в НАТО страна, которая ведет боевые действия с каким-то соседним государством, находится в состоянии войны. А они, по сути, находятся с нами в состоянии войны. Поэтому это исключено", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

По его словам, как только НАТО примет такую страну, эта организация автоматическим становится участницей конфликта.

"То есть с нами уже будет воевать не Украина, а целая НАТО. А НАТО нужна война, которая может стать третьей и последней мировой войной, ради Украины?" - сказал сенатор.

"Я думаю, что НАТО на это не пойдёт. Там будет блокировано сразу это решение, как бы на них кто ни давил", - уверен он.