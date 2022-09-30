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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

НАТО собирает данные для расследования утечек на "Северных потоках"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия по расследованию причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и собирает полезную для расследования информацию.

"Я разговаривал сегодня с канцлером (ФРГ Олафом) Шольцем, и мы, разумеется, обсудили диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Это, конечно, очень серьезно - эти взрывы, которые уничтожили два газопровода", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Члены НАТО, используя свои возможности, силы и средства, собирают информацию, которая может помочь в расследовании, и в мониторинге состояния этой критически важной инфраструктуры", - продолжил генсек.

По его словам, страны альянса обмениваются информацией и разведданными в связи с этими инцидентами. Кроме того, данные, собранные службами альянса за последние месяцы и недели, изучаются на предмет того, нет ли в них информации, связанной с диверсией против газопроводов.

Столтенберг считает, что случившееся подчеркивает необходимость усиления защиты критически важной инфраструктуры стран альянса.

В конце сентября европейские страны зафиксировали четыре утечки из труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". В Европе и США склоняются к мнению, что это была диверсия. Правительства Дании и Швеции в документе для Совбеза ООН указали, что утечки были вызваны подводными взрывами, мощность которых составляла "сотни килограммов" в тротиловом эквиваленте.

НАТО Северный поток Йенс Столтенберг Дания Швеция Германия Олаф Шольц
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