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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

У Патрушева нет данных о причастности западных спецслужб к диверсии на "Северных потоках"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия не располагает конкретной информацией об участии западных спецслужб в организации взрывов "Северных потоков", но известно, что раньше они такое делали, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснил, что речь идет именно о подрывах трубопроводов: "Я сейчас не буду называть, но они этим занимались", - сказал он.

Ранее 30 сентября на совещании глав разведслужб стран СНГ Патрушев призвал скоординировать усилия по выявлению заказчиков и исполнителей взрывов на газопроводах.

"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США", - сказал он.

У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", сказал журналистам в этот же день глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Выступая в Кремле, президент Владимир Путин заявил, что диверсии на газопроводах организовали "англосаксы", которые по сути "приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - добавил он.

Николай Патрушев Совбез Северный поток СВР Владимир Путин Сергей Нарышкин США
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