Глава Евросовета объявил, что неформальный саммит ЕС обсудит усиление санкций против РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил в воскресенье в письме-приглашении лидерам стран Евросоюза на неформальный саммит ЕС в Праге 6-7 октября, что в повестке встречи будут три основных вопроса: события на Украине, энергетика и экономическая ситуация.

"Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше увеличить давление на Россию (...) На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - написал Мишель в своем послании главам государств и правительств стран ЕС.

"Мы также рассмотрим, как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру. (...) Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступную энергию для наших домашних хозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов", - говорится в письме главы Евросовета.

По его словам, лидеры стран ЕС обсудят "решения, уже принятые в этом отношении, и дадут рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированной европейской реакции".

"Мы также рассмотрим, как лучше всего решить эти проблемы для нашей экономики в целом. Борьба с высокими ценами для домашних хозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от высоких счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей", - подытожил Мишель.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявили основные положения подготовленного ЕК и Европейской внешнеполитической службой проекта нового пакета антироссийских санкций.

Председатель ЕК, среди прочего, сообщила о предложении запрета для европейских граждан занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ.