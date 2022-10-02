Макрон заявил о готовности работать вместе со странами ЕС над новыми санкциями против РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Елисейский дворец сообщил в своем коммюнике в воскресенье, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности принять участие в подготовке новых санкций ЕС против РФ.

"Он подтвердил решимость Франции (...) работать вместе со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", - говорится в сообщении президентской канцелярии по итогам телефонного разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Елисейский дворец отмечает, что разговор затронул ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявили основные положения подготовленного ЕК и Европейской внешнеполитической службой проекта нового пакета санкций.

Председатель ЕК, среди прочего, сообщила о предложении запрета для европейских граждан занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ.