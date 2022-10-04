В Казахстане с 21 сентября ИИН получили около 70 тысяч россиян

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане с 21 сентября индивидуальный идентификационный номер (ИИН) получили около 70 тысяч россиян, сообщил журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Он напомнил, что ИИН присваивается нерезидентам не только для получения банковских карт, но и для фиксации нарушений.

"Для нас, как для страны, важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию, поэтому присваивается ИИН, то есть присваивается номер и фиксируется во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать", - отметил Мусин.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил 4 октября, что в страну с 21 сентября въехали более 200 тысяч российских граждан, выехали порядка 147 тысяч. В конце сентября власти страны решили упростить процедуру выдачи ИИН для иностранцев.