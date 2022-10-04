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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Шведский прокурор распорядился закрыть район вокруг утечек с "Северных потоков"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Швеции прокурор Матс Юнгквист, который расследует инциденты с утечками из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил, что распорядился закрыть в Балтийском море зону вокруг утечек газа в рамках предварительного расследования происшествия, передает АР.

Шведская береговая охрана сообщила, что гражданским судам, дайверам и подводным лодкам запрещено приближаться к местам утечек газа у побережья Швеции ближе, чем на 9,3 км.

Инциденты расследуются предварительно как крупные диверсии. Говорить о ходе следствия прокурор отказался. АР напоминает, что причинами разгерметизации трубопроводов считаются мощные подводные взрывы.

В минувшие выходные представители властей Дании заявили, что утечка газа из обоих газопроводов прекратилась. В понедельник Береговая охрана Швеция сообщила, что одна из утечек из "Северного потока 2" усилилась и достигла 30 м в диаметре, а утечка из "Северного потока 1" действительно прекратилась.

Швеция направила в район утечек специальное судно, предназначенное для спасения экипажа с подводных лодок.

Инциденты расследует спецслужба Швеции и полиция Копенгагена. По сведениям АР, ожидается и создание международной группы для расследования с участием представителей Германии, Дании и Швеции. В России ФСБ расследует инциденты как международный терроризм.

Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита во Вьетнам 4 октября обвинил Запад в применении двойного стандарта. "Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток". Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая", - сказал он на встрече с президентом Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

Северный поток 1 Северный поток 2 Дания Швеция Балтийское море Матс Юнгквист
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