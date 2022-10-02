В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий "Северного потока 1"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Специалисты более не фиксируют утечек газа на газопроводе "Северный поток 1", сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на энергетическое агентство Дании.

"Компания Nord Stream AG проинформировала энергетическое агентство Дании, что теперь на обеих нитках газопровода "Северный поток 1" - стабильное давление. Этот факт указывает на то, что утечки газа на обеих линиях завершились", - приводит AP заявление агентства.

Накануне энергетическое агентство Дании также сообщило о прекращении утечки газа с газопровода "Северный поток 2".

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Позднее министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что датские специалисты должны будут подождать одну-две недели, прежде чем начать расследование инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2".