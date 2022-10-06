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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Тихом океане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в четверг по московскому времени с 52 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в среду 16:10 по времени Тихоокеанского побережья США (в четверг в 02:10 мск).

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

Это уже 64-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Falcon 9 США SpaceX Starlink
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