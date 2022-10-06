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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

В РФ за сутки COVID-19 заболели 23 тыс. человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 23 тыс. случаев, скончались 108 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 23 045 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 292 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 28 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 23 757 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом показатель заболеваемости за сутки опустился до значений середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 108 человек, накануне сообщалось о 113 умерших.

"Выздоровели за сутки 41 536 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 5 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 141 674 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 887 умерших и 20 307 569 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 06 октября 2022 годаПандемия коронавируса
РФ
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