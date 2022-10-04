В Бельгии подтвердили приход новой волны COVID-19

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Бельгии институт общественного здравоохранения Sciensano подтвердил приход новой волны пандемии коронавируса, передает RTBF.

По оценке вирусолога Стефена ван Гухта, волна заболеваемости началась на прошлой неделе, на прошлой неделе на 26% до 2823 выросло число выявляемых в сутки случаев COVID-19 и на 28%, до 94 в сутки - число госпитализаций заразившихся.

В Sciensano предсказали приход новой волны две недели назад, ее пик ожидается в середине октября.

92,3% заболевших заражается подвариантом штамма Omicron BA.5.

Во Франции специалисты начали обсуждать возвращение масочного режима в связи с ростом заражений коронавирусом, сообщила в эфире радиостанции RMC председатель комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars), иммунолог Брижит Отран.

"Все показатели растут: положительные тесты, число госпитализаций, визитов в приемные покои больниц, и даже намечается увеличение госпитализаций в отделениях реанимации. То есть, да, это восьмая "волна", - сказала она. - Действительно, нужно носить маски", - заявила она.