В Казахстане уже третья партия выдвинула Токаева на президентские выборы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Демократическая партия Казахстана "Ак жол" вслед за двумя другими парламентскими партиями выдвигает действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы, передал корреспондент "Интерфакса".

На съезде партии 6 октября ее лидер Азат Перуашев также заявил, что "Ак жол" поддержит коалицию общественно-политических сил Казахстана.

Ранее о выдвижении Токаева кандидатом в президенты заявили на своих съездах правящая партия Amanat и левая Народная партия Казахстана.

Председатель Amanat Ерлан Кошанов заявил в этот же день, что в стране создается народная коалиция в поддержку выдвижения Токаева.

"Сегодня мы сделали исторический выбор. Мы должны объединиться вокруг Токаева и должны работать вместе. Также, конечно, имеются и другие партии, политические объединения, они тоже выдвигают кандидатуру Токаева. Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева", - сказал он.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. По новому законодательству, президент может быть избран только один раз на семь лет. Также президент должен быть равноудален от всех политических партий и движений.

Токаев 5 октября заявил, что хотел бы выдвинуться от широкой коалиции. В конце апреля президент вышел из правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan), которую возглавил в конце января 2022 года после массовых беспорядков в стране.