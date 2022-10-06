Правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на выборы президента

Об этом же заявила и левая Народная партия Казахстана

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правящая партия Amanat выдвигает кандидатуру действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внеочередные президентские выборы 20 ноября, сообщил председатель партии Ерлан Кошанов.

"Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель смелый лидер. Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, делегаты единогласно меня поддержат", - сказал Кошанов в четверг на XXIV съезде партии Amanat.

"Для того, чтобы руководить нашей страной, нужен кандидат, в которого люди верят. Я думаю, что наш президент прошел много испытаний с достоинством", - отметил он.

Народная партия Казахстана, которая состоит из приверженцев социалистической идеологии и левых идей, также предложила выдвинуть Токаева на выборы главы государства, заявил на съезде председатель партии Ермухамет Ертысбаев.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. По новым правилам, президент может занимать этот пост только единожды, а президентский срок будет составлять семь лет. Выдвижение кандидатов началось 23 сентября и продлится до 11 октября. Токаев 5 октября заявил, что хотел бы выдвинуться от широкой коалиции.