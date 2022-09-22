ЦИК Казахстана запросил 20,5 млрд тенге на проведение президентских выборов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком Казахстана запросил у Минфина страны 20,5 млрд тенге (477,73/$1) на проведение внеочередных президентских выборов, сообщила на брифинге член ЦИК Сабила Мустафина.

По ее словам, размер запрашиваемой суммы увеличен в связи с необходимостью закупить новые урны взамен пришедших в негодность. Ранее сообщалось, что в трехлетнем бюджете страны на проведение президентской кампании заложено 20 млрд тенге.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. Выдвижение кандидатов начнется с 23 сентября и должно завершиться в 18:00 11 октября, сообщил зампред комиссии Константин Петров. Выдвигать кандидатов вправе зарегистрированные общественные объединения.

В ЦИК напомнили требования, предъявляемые Конституцией к кандидатам в президенты: гражданство по рождению, проживание на территории Казахстана последние 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на госслужбе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободное владение государственным языком.

Чтобы быть зарегистрированными, кандидаты должны собрать подписи 118 273 избирателей в поддержку своего выдвижения.

Предвыборная агитация разрешена с 18:00 21 октября до 18 ноября 2022 года. 19 ноября - "День тишины".

ЦИК подведет предварительные итоги выборов в период с 21 по 22 ноября. Установление итогов и регистрация избранного президента - с 21 по 27 ноября.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к согражданам предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и выразил готовность в них участвовать. Он также предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. Эту инициативу Токаев обещал внести в парламент после осенних президентских выборов, однако она все же была включена в конституционный законопроект уже в сентябре и была одобрена парламентом. 17 сентября положение о семилетнем президентском сроке вступило в силу.