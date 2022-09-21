Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении в республике внеочередных президентских выборов 20 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

"Постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в указе президента, опубликованном в среду.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов; правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

"Акимам городов Астаны, Алма-Аты, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов", - отмечается в указе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

17 сентября Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", согласно которому в Казахстане устанавливается семилетний срок президентского срока, при этом избираться глава государства может только один раз.

Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

1 сентября Токаев в своем послании народу Казахстана предложил провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых сам тоже намерен участвовать. Он также предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. Эту инициативу Токаев обещал внести в парламент после осенних президентских выборов.

Между тем спустя несколько дней депутатская группа в мажилисе "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") выступила с предложением ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента, а также вернуть столице Казахстана городу Нур-Султан прежнее название - Астана.

На проведение внеочередных выборов президента Казахстана в 2022 году из резерва правительства, по данным Минфина, будет выделено около 20 млрд тенге.

В марте 2019 года, после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полномочия главы государства перешли Токаеву, который на тот момент являлся председателем Сената (верхняя палата парламента Казахстана - ИФ). 9 июня того же года Токаев был избран президентом на состоявшихся внеочередных выборах. Он набрал 70,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.