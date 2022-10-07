Два главаря боевиков уничтожены в результате авиаудара США в Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В результате авиаудара США в четверг вечером на севере Сирии были уничтожены два высокопоставленных представителя террористической группировки "Исламское государство" ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России), сообщило Центральное командование вооруженных сил США в регионе.

Как следует из заявления, были уничтожены заместитель лидера ИГИЛ в Сирии Абу-Хашума аль-Умави и чиновник ИГИЛ, ответственный за дела заключенных, Абу Муад аль-Кахтани.

В сообщениях СМИ со ссылками на источники отмечается, что командование потратило более 1 тыс. часов на сбор разведданных о целях. Жертв и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Ранее Пентагон сообщил об уничтожении в среду террориста ИГИЛ Раккана Вахида аш-Шамри, который отвечал за контрабанду оружия и переправку боевиков для поддержки операций ИГ.