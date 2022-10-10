Премию Нобеля по экономике присудили за исследование финансовых кризисов

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2022 год удостоены американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов".

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, открытия этих ученых помогли обществу лучше справляться с финансовыми кризисами и внесли вклад в наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследований заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

В начале 1980-х годов эти специалисты заложили основу для современных исследований о значении банков для стабильности финансовой системы и того, как снизить их уязвимость во время финансового кризиса, чтобы он не усугубился.

В 2021 году лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году. Денежная составляющая преми равна размеру остальных премий. В 2022 году она составляет 10 млн шведских крон (по текущему курсу $897 тысяч). Победители также получают нобелевские медали и дипломы. Лауреаты Нобелевской премии мира награждаются в Норвегии в Осло, лауреаты премии в других номинациях – в Швеции в Стокгольме. Церемонии проходят 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Нобелевские лауреаты 2022 года

Ранее на прошлой неделе были объявлены лауреаты остальных пяти Нобелевских премий.

Премию мира – за защиту прав человека в своих странах – присудили российскому "Мемориалу" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Премия по литературе присуждена французской писательнице Анни Эрно.

Премию по химии разделили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, также датчанин Мортен Мельдаль "за разработку клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике.

Награды в области медицины и физиологии удостоился шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей.