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В Белоруссии задержали руководителя правозащитного центра "Весна"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявляет о задержании своего председателя Алеся Беляцкого в среду.

"С утра не было связи с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В 18.00 стало известно, что он задержан", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны" в среду.

По данным правозащитников, уголовное дело в отношении Беляцкого ведет центральный аппарат Следственного комитета. Подробности выясняются.

В среду белорусские правоохранительные органы пришли в несколько неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.

Белоруссия

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