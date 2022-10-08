Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

Пожар на Крымском мосту, повышение Сбером ставок по ипотеке, указ о переводе "Сахалина-1" в российскую юрисдикцию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Крымском мосту произошел пожар. Загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Автомобильное движение приостановлено. Власти Крыма прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

- Сбербанк повысил ставки по рыночным ипотечным программам. С 8 октября ставки выросли на 0,5 п.п. Банк объяснил повышение ставок изменением рыночных условий.

- "Сахалин-1" переведут в российскую юрисдикцию по аналогии с "Сахалином-2". В соответствии с указом президента РФ, будет создано российское ООО – новый оператор проекта, которому перейдут все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.

- США расширили ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Теперь продукция, используемая в производстве суперкомпьютеров и полупроводников, которая поставляется 28 китайским компаниям, подлежит лицензированию.

- "Евровидение-2023", перенесенное из Украины в Великобританию, пройдет в Ливерпуле. Финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.