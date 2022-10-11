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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Что случилось этой ночью: вторник, 11 октября

Новая Зеландия расширила санкции против РФ, Байден пообещал Украине передовые системы ПВО, десятки венесуэльцев погибли из-за ливней

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новая Зеландия расширила санкции в отношении России. Ограничения введены против двух компаний, 24 чиновников и 51 бизнесмена, в том числе председателя совета директоров Evraz Александра Абрамова, который, по словам главы новозеландского МИДа Нанайи Махуты, "имеет связи с Новой Зеландией".

- Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому "передовые системы противовоздушной обороны". В ходе телефонного разговора президент США также сообщил своему украинскому коллеге о продолжающейся работе с союзниками и партнерами, направленной на введение ограничительных мер против России.

- Крупнейшие аэропорты США - в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго - подверглись кибератакам. Атаки нарушили доступ к сайтам с информацией о загруженности и времени ожидания в аэропортах, но не затронули управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами.

- В Венесуэле 36 человек погибли и 56 пропали без вести из-за ливней, вызвавших оползни и наводнения. В наиболее пострадавшем городе Лас-Техериас полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.

- Япония отменила ограничение на въезд индивидуальных туристов, введенное для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, у путешественников из стран, с которыми до пандемии у Японии было соглашение о безвизовом режиме, перестанут требовать визы.

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