В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Газопровод "Турецкий поток" не заменит выведенный из строя "Северный поток", считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он высказал это мнение телеканалу "Известия", отрывок выложен в телеграм-канале издания.

Его спросили, сможет ли "Турецкий поток" заменить "Северный поток".

"Так говорить нельзя. Это не профессионально так говорить, потому что разные мощности, - ответил он. Хотя вчерашняя идея президента о создании в Турции хаба была достаточно живо и позитивно поддержана президентом Эрдоганом, но еще это предстоит проработать".

Он уточнил, что лидеры России и Турции дали поручения проработать этот вопрос.

"Еще нужно будет проработать с возможными покупателями в Южной Европе этого газа. Предстоит работа. Но по крайней мере проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься", - сказал Песков.

По его словам, еще рано говорить, какие страны могли бы стать потенциальными покупателями газа.

"Это предмет дальнейших разговоров", - подчеркнул он.

12 сентября президент Владимир Путин на "Российской энергетической неделе" заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы.

В тот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что восстановление поврежденных "Северных потоков" может занять годы, и назвал актуальной идеей перенос мощностей на черноморское направление. По его словам, "Турецкий поток" зарекомендовал как надежный канал поставок и в Турцию, и в Европу, и можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе Евросоюза и Турции.

13 октября на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин сказал, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.