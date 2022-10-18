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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В Кремле нашли абсурдными подозрения в причастности РФ ко взрывам на "Северных потоках"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейские страны, которые расследуют взрывы на "Северных потоках", пытаются возложить ответственность за них на Россию, но это абсурдно, так как подобный саботаж наносит ущерб интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Главное, что то, как это выглядит с публичного ракурса, по крайней мере, по заявлениям, которые мы слышим из Германии, Франции, Дании, это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно", - сказал он журналистам.

"Данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствует об обратном. Кроме того, нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб", - продолжил Песков.

Его также попросили прокомментировать информацию западных СМИ о том, что причиной разрушения ниток "Северных потоков" стали взрывы и саботаж.

"То, что это саботаж, диверсия, и что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме того, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы. Это не новость", - отреагировал Песков.

Он выразил сожаление, что расследование по-прежнему проходит без участия России и в закрытом режиме. При этом представитель Кремля отметил, что именно Россия является совладельцем "Северных потоков".

"Мы не имеем возможности фактически на месте проводить какие-то работы, чтобы проводить свое расследование", - отметил он.

Пескова спросили, может ли Россия, не имея доступа к местам взрывов, проводить собственное расследование, в частности, опираясь на данные разведки.

"Работа специальных служб, конечно, не может осуществляться в публичном режиме. Они выполняют свою работу", - ответил он.

Ранее представители руководства России говорили, что будут добиваться подключения российской стороны к расследованию случившегося и без этого не признают результаты расследования объективными. 30 сентября президент Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводах совершили те, кому это выгодно, и обвинил в организации взрывов "англосаксов". 12 октября он назвал США, Украину и Польшу главными бенефициарами диверсий.

Северный поток Германия Дания Дмитрий Песков Владимир Путин США
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