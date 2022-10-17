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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Семьям погибших в результате ЧС в Ейске выплатят по 1 млн рублей из бюджета региона

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края принял решение о выделении финансовой помощи семьям погибших в результате пожара в 9-этажке города Ейск, на которую упал военный самолет, также помощь получат пострадавшие и утратившие имущество, сообщила в эфире телеканала Россия-24 заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона. 1 млн рублей - для семей погибших. 400 тысяч рублей - для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества", - сказала Минькова.

Она добавила, что в результате ЧС пострадал только один дом. Находящиеся рядом соцобъекты не были затронуты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. (...) На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета ", - сообщили в военном ведомстве.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

В МЧС Краснодарского края сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Ейске: "В 18:20 мск поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г.Ейск, ул. Красная 47/1. Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске после падения военного самолета, есть пострадавшие. "Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.

Замгубернатора Кубани Минькова сообщала, что для помощи пострадавшим после падения самолета на жилой дом в Центральной районной больнице развернуто восемь операционных.

"Для тяжелых пациентов развернуто 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом. (...) Санавиация из Краснодара выехала с хирургами ожогового центра ККБ №1", - сказала Минькова "Интерфаксу".

Она добавила, что для помощи пострадавшим в общей сложности задействовано 14 бригад скорой помощи из Ейской, Щербиновской и Староминской ЦРБ.

В настоящий момент известно о четырех погибших, 21 пострадавшем и шести пропавших без вести.

Краснодарский край Ейск
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