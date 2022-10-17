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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В ГД предложили мобилизовывать с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, отменяющие действующий сейчас запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Соответствующие поправки и решение комитета опубликованы в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Альтернативная гражданская служба

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Кроме того, согласно проекту закона, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, предусматривает проект закона.

Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы во вторник, 18 октября.

Госдума
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