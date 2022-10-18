Британский регулятор предписал Meta продать GIF-платформу Giphy

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) постановило, что Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) должна продать приобретенную ранее платформу для отправки GIF-сообщений Giphy.

Решение является окончательным – ранее британский Апелляционный суд по вопросам конкуренции отклонил апелляцию Meta на аналогичное постановление регулятора, пишет MarketWatch.

Meta приобрела Giphy в мае 2020 года, сумма сделки составила около $400 млн, по данным СМИ. Сделка сразу привлекла внимание антимонопольного регулятора из-за опасений, что она может привести к ослаблению конкуренции на рынке.

Акции Meta дорожают на 1% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании рухнула на 60%, до $360 млрд.