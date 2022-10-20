Что случилось этой ночью: четверг, 20 октября

Обвинения в США пяти россиянам, ночной обстрел армянских позиций со стороны Азербайджана, "зимняя" гумпомощь ЕС для Украины

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст США обвинил пять россиян в отмывании денег, незаконном получении военных технологий и в операциях с венесуэльской нефтью. В списке обвиняемых Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также венесуэльцы Хуан Карлос Сото и Хуан Фернандо Серрано Понсе.

- Минобороны Армении сообщило о ночном обстреле со стороны Азербайджана. По заявлению ведомства, "ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы".

- Соединенные Штаты готовы вводить санкции, чтобы предотвратить передачу России иранских беспилотников, якобы используемых в ходе специальной военной операции на Украине.

- Еврокомиссия объявила о гуманитарной помощи Украине на 175 млн евро в связи с приближающейся зимой. Средства пойдут на обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде, временные укрытия и другие предметы.

- В Белом доме заявили, что не стремятся избежать встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на G20, о чем ранее писали американские СМИ.